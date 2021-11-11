موديرنا تمنح الاتحاد الأفريقي لقاحات كورونا بسعر 7 دولارات للجرعة

وكالات _ قال جون نكنجاسونج مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا يوم الخميس إن شركة موديرنا عرضت بيع لقاحات بسعر سبعة دولارات للجرعة إلى الاتحاد الأفريقي وهو نصف السعر الذي دفعته الولايات المتحدة في وقت سابق من العام.

ويمثل هذا خصما سعريا كبيرا عن المتفق عليه مع بقية المشترين ومنهم الاتحاد الأوروبي هذا العام، في إطار اتجاه أوسع نطاقا لشركات الأدوية لبيع اللقاحات بأسعار أقل للبلدان الأقل دخلا.

وذكر نكنجاسونج في إفادة صحفية أسبوعية عبر الإنترنت “يسرني القول إن جرعة لقاح موديرنا ستكون مقابل سبعة دولارات. هذا ما عُرض علينا”.

وقالت موديرنا في وقت سابق من العام الحالي إن صفقاتها المبرمة خارج الولايات المتحدة ستكون بين 22 و37 دولارا للجرعة.

ونظرا لأن هذه الصفقات لم تشمل من قبل أي بلد منخفض الدخل فإن هذا أول مؤشر على نطاق السعر الذي تستعد الشركة لأخذه من البلدان الأكثر فقرا.

وأشار نكنجاسونج إلى أن أفريقيا تواجه دون شك موجة رابعة من الجائحة، مضيفا أن ستة بالمئة فحسب من السكان المؤهلين تلقوا جرعة اللقاح كاملة.

وقال إن أفريقيا سجلت حتى الآن 8.5 مليون إصابة و220 ألف وفاة بفيروس كورونا.