إيطاليا تسجل 8569 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 وفاة

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_ قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 67 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الخميس ارتفاعا من 60 في اليوم السابق كما سجلت 8569 إصابة جديدة صعودا من 7891 في اليوم السابق.
وسجلت إيطاليا إجمالا 4.84 مليون إصابة و132618 وفاة منذ تفشي المرض فيها في فبراير من العام الماضي وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.
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