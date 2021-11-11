مال وأعمال

الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار

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_ واصلت الليرة التركية تراجعها إلى مستويات قياسية يوم الخميس ولامست 9.975 مقابل الدولار بعدما عزز ارتفاع كبير في التضخم الأمريكي مخاوف بشأن عملة تضررت بالفعل من السياسة النقدية للبنك المركزي.

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وانخفضت الليرة 1.2 بالمئة في المعاملات اليومية واقتربت من مستوى عشر ليرات مقابل الدولار، المهم من الناحية المعنوية. وفقدت العملة التركية حوالي ثلثي قيمتها خلال خمسة أعوام مما استنزف دخل الأتراك إلى جانب التضخم الذي يسجل معدلات في خانة العشرات.

وأعطت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة يوم الأربعاء دفعة للدولار، بفعل احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وتجذب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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