وكالة الطاقة: الشتاء البارد وانخفاض الواردات يهددان أوروبا بمواصلة ارتفاع أسعار الغاز

وكالات _ توقع الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، استمرار ارتفاع أسعار الغاز في حال شهدت أوروبا شتاء باردا دون زيادة في حجم الواردات إليها. وقال بيرول خلال فعالية في إسطنبول “إذا لم نشهد شتاء قارسا في أوروبا، وزادت روسيا من الصادرات، فسنشهد انخفاضا نسبيا في الأسعار. لكن من المحتمل أن تظل الأسعار مرتفعة إذا لم يزداد حجم الغاز المتدفق إلى أوروبا وكان الشتاء قاسيا”.

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