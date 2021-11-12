مال وأعمال

إيلون ماسك يبيع المزيد من أسهمه في تسلا بعد تصويت على تويتر

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– أظهرت إفصاحات تنظيمية اليوم الجمعة، أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، باع المزيد من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بعد بيعه أسهم بحوالي خمسة مليارات دولار في أعقاب استطلاع أجراه على تويتر.

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كان ماسك، أغنى شخص في العالم وأكبر مساهم في تسلا، قد قال على تويتر في مطلع الأسبوع إنه سيبيع عشرة بالمئة من أسهمه إذا وافق متابعوه على منصة التواصل الاجتماعي على هذه الخطوة.

وبعد أيام، باع إيلون ماسك أسهما بخمسة مليارات دولار، بما يعادل ثلاثة بالمئة من إجمالي حيازته، في أول خطوة من نوعها منذ 2016.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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