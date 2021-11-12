الليرة اللبنانية تتراجع لأدنى مستوى منذ يوليو أمام الدولار

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وكالات _ سجل سعر صرف الدولار في لبنان مزيدا من الارتفاع، وقد تخطى الـ23 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار، وذلك لأول منذ يوليو الماضي، عقب اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.
وبلغ سعر الدولار 23050 ليرة للمبيع و23000 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفع أمس الخميس، أمام الليرة اللبنانية، لأول مرة منذ تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، وبلغ 22000 ليرة لبنانية مقابل الدولار، بعد أن سجل انخفاضا كبيرا بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي ووصل يومها سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 15700 ليرة.
وخسرت الليرة اللبنانية منذ 17 أكتوبر 2019 أكثر من 90% من قيمتها، على وقع اشتداد الأزمات المالية والاقتصادية المترافقة مع أزمة سياسية في البلاد.
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