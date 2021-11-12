أسهم جونسون آند جونسون تقفز 4% بعد إعلان الشركة عن خططها للتقسيم

سي ان بي سي _ ارتفع سهم جونسون آند جونسون بأكثر من 4%، بعد أن كشفت الشركة عن خططها لفصل أعمالها المتعلقة بصحة المستهلك عن عملياتها في مجال الأدوية والأجهزة الطبية، بحسب تقرير من صحيفة وول ستريت.

وسينتج عن القرار الانقسام لشركتين: إحداهما تركز على منتجاتها المنزلية، مثل منتجات العناية بالبشرة وليسترين، والأخرى تركز على الأدوية والوصفات الطبية الأكثر خطورة، والذي يتضمن لقاح كورونا.