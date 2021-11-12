- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي ان بي سي _ ارتفع سهم جونسون آند جونسون بأكثر من 4%، بعد أن كشفت الشركة عن خططها لفصل أعمالها المتعلقة بصحة المستهلك عن عملياتها في مجال الأدوية والأجهزة الطبية، بحسب تقرير من صحيفة وول ستريت.
وسينتج عن القرار الانقسام لشركتين: إحداهما تركز على منتجاتها المنزلية، مثل منتجات العناية بالبشرة وليسترين، والأخرى تركز على الأدوية والوصفات الطبية الأكثر خطورة، والذي يتضمن لقاح كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهم جونسون آند جونسون تقفز 4% بعد إعلان الشركة عن خططها للتقسيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.