وزير الطيران المدني يتابع مستجدات أعمال مشروع توسعة مطار سفنكس الدولي

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم بجولة تفقدية موسعه لمطار سفنكس الدولى لمتابعة موقف الأعمال الإنشائية بالمطار . رافقه خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وكان فى استقبالهما المهندس حسين سالم مدير مطار سفنكس .

فى بداية الجولة،، قام وزير الطيران بتفقد صالتى السفر والوصول والمكاتب الإدارية والنقاط الأمنية والخدمية والاسوار الخارجية ومهبط الطائرات ومبنى الأرصاد الجوية وبرج المراقبة ، كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن ما تم تنفيذه من أعمال التطوير والإنشاء التى تتم بالمطار وذلك بتوسعه مبنى الركاب حيث ستصل المساحه الإجمالية للمبنى الي 23000 متر مسطح بدل 3600 متر ليسع 900 راكب / ساعة بدلاً من 300 راكب / ساعة بطاقه استيعابيه سنويه مليون مائتين الف راكب سنويا ، كما سيشمل المبنى بعد التوسعة عدد 28 كاونتر check in ومنطقة البنوك والحجر الصحي ومنطقة سيور وعدد 8 كاونترات جوازات وعدد8 سلالم متحركة و8 كبارى تحميل بالإضافة إلى محطة تبريد بقدرة1440 طن تبريد.

وخلال الجولة تابع الوزير مراحل تنفيذ المشروع موجها بسرعة انجاز الأعمال الانشائية للبدء فى الجوانب الفنية بالمبنى .

وتستهدف أعمال التطوير رفع كفاءة مطار سفنكس الذى سيقدم خدماته لسكان مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد ومحافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية، لتخفيف التكدس عن مطار القاهرة . و لقرب المطار من المتحف المصري الكبير و منطقة أهرامات الجيزة وسقارة ، سيقوم بدور كبير فى جذب سياحة اليوم الواحد للمناطق السياحية في القاهرة فضلاً عن المساهمة فى تنشيط حركة الصادارات الزراعية لقربه من منطقة وادى النطرون ومحافظات الدلتا .