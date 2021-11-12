الرئيس الروسي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9% في 2021

روسيا اليوم _ صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 5.9% في عام 2021.

وأقر الرئيس الروسي بوجود مشاكل وصعوبات في الاقتصاد العالمي، لكنه أكد أنه يتعافي من أزمة فيروس كورونا.

وقال خلال مشاركته عبر الفيديو في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ: “نعم، لا تزال هناك الكثير من المشاكل، ولكن مع ذلك فإن الاقتصاد العالمي يتعافى تدريجيا من الأزمة، وتشير أحدث التوقعات بالفعل إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العام سيكون 5.9%”.

وأضاف الرئيس بوتين، أن هذا الرقم سيكون أعلى بالنسبة لاقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، حيث يتوقع أنها ستنمو في 2021 بنسبة 6.4% بالمتوسط.

وفيما يتعلق بروسيا، أشار إلى أن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن ينمو في 2021 بنسبة 4.7%، مشددا على أن نمو الاقتصاد الروسي عاد إلى مستواه قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا.

كذلك أشار إلى أن روسيا تعارض الحمائية في الاقتصاد العالمي، وأن مصلحة المجتمع الدولي تكمن في تعزيز التعاون الدولي، والذي تعد منظمة التجارة العالمية أساس له.

ودعا الرئيس الروسي لتعزيز الأنظمة الصحية لدول منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وقال إن فيروس كورونا لم يهزم وإنه من الضروري عدم إضعاف الجهود لمكافحته.