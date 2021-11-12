مال وأعمال

الرئيس السيسي يصل الى مقر منظمة اليونسكو في باريس

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مقر منظمة اليونسكو في باريس للمشاركة في احتفالية المنظمة بمناسبة مرور 75 عام علي تأسيسها.

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صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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