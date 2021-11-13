شعراوي: تنفيذ 2500 مشروعا صغيرا ومتوسطا خلال شهر أكتوبر بقروض 500 مليون جنيه

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) ساهم خلال شهر أكتوبر 2021 فى تنفيذ 2500 مشروعاً بقروض 500 مليون جنيه ووفرت مايقرب من 20 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات مشيراً إلى أن مشروعك يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات وطنية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطنى .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن اجمالى حجم القروض الممنوحة من خلال ( مشروعك ) بلغت 21,4 مليار لتمويل 183 ألف مشروع استثمارى متنوع ، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من 1,2 مليون فرصة عمل موضحاً أن محافظة المنيا احتلت المركز الاول فى عدد المشروعات بعدد 21 ألف مشروع بقروض تقترب من 2,5 مليار جنيه ثم محافظة سوهاج 19 ألف مشروع بقروض 2,2 مليار جنيه ، والبحيرة 19 ألف مشروع بقروض 1,5 مليار جنيه ، والدقهلية 15,5 ألف مشروع بقروض 1,7 مليار جنيه والشرقية 15 ألف مشروع بقروض 2,3 مليار جنيه وبنى سويف 14 ألف مشروع بقروض 1,5 مليار جنيه .

وشدد اللواء شعراوى على تذليل كافة العقبات امام الراغبين فى الحصول على قروض من خلال ( مشروعك ) موجهاً بالالتزام باجراءات التقديم وتقديم الاستشارات الفنية ودراسات الجدوى والتدريب الفنى والادارى بجانب اصدار التراخيص المؤقتة من ادارة ( مشروعك ) مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى قيام الوزارة بتدريب ورفع مهارات 1000 موظف من العاملين بمشروعك فى المحافظات من خلال دورات متخصصة مما ساعد فى التعامل الجيد مع الراغبين فى الحصول على قروض وتقديم قيمة مضافة لمشروعاتهم وخلق شبكة من العلاقات مع الأجهزة والجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لافتا إلى مبادرة ( شغلك فى قريتك ) التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات وشركة أيادى وتعد نموذجاً لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذى يحصل على قطعة أرض بحق انتفاع لفترة تصل الى 25 عاماً ويتم زيادة هذه الفترة اذا أثبت المشروعات كفاءتها ، وقال أن المبادرة حققت نجاحاً ملحوظاً فى محافظة القليوبية حيث تم انشاء 13 مصنعاً على قطع أرضى مملوكة للمحافظة وفرت حوالى 4 آلاف فرصة عمل ، وسيتم البدء فى انشاء 4 مجمعات فى محافظات الاسماعيلية والفيوم والمنيا والمنوفية .

وأضاف اللواء شعراوى أن ( مشروعك ) مستمر فى تلقى طلبات الراغبين فى اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر فى فروع مشروعك البالغ عددها 260 مقراً بجميع المحافظات وانه تم توحيد منهجية الاقراض من البنوك فى البنوك الوطنية المشاركة فى مشروعك ، تسهيلاً على المتقدمين مؤكداً أن الهدف الرئيسى للمرحلة الحالية من ( مشروعك ) هو التركيز على جودة المشروعات والخدمات المقدمة بهدف الوصول الى دعم مشروعات ذات قيمه تكنولوجية عالية لانتاج منتجات تخدم فئات عديدة من المجتمع .