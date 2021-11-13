وزير الاتصالات: حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بمصر بلغ اكثر من 390 مليون دولار

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إجراءات الإصلاح الاقتصادية التي تنفذها مصر كان لها اثارا إيجابية على زيادة قدرة الدولة في مواجهة التحديات التي تفرضها الجائحة على عدة مستويات، موضحا انه من ابرز جهود الإصلاح هو تنفيذ خطة طموحه لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في كافة انحاء الجمهورية، مشيرا الى انه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة قطاعات الدولة لتطويع التكنولوجيا في مجابهة التحديات التي فرضتها الجائحة ومنها التعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ مشروع للتشخيص والعلاج عن بعد وإقامة شراكات فاعلة مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لإتاحة العملية التعليمية عبر الانترنت لخدمة 16 مليون طالب، وقد تم توفير أجهزة التابلت لعدد مليون طالب في الصف الثالث الاعدادي والبدء في تصنيع التابلت في مصر في سبيل توفيره بأسعار اقتصادية في متناول الطلبة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت اثناء مشاركته في جلسة حوارية افتراضية بمنتدى باريس للسلام حول جهود سد الفجوة الرقمية من أجل التعافي الشامل فيما بعد الجائحة بمشاركة وزيرة الاقتصاد والتحول الرقمي بدولة توجو، ومدير الإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية بالمفوضية الأوروبية، ورئيس شركة بلو تون للتكنولوجيا والانترنت، وأدار الجلسة مؤسس ورئيس مؤسسة مو إبراهيم لبناء قدرات الحوكمة والقيادة بالقارة الافريقية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت انه يتم تنفيذ عدد من المبادرات لتطبيق التقنيات الرقمية المتقدمة لخدمة المواطنين بشكل أفضل وزيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني. بالاضافة إلى العمل على نشر ثقافة استخدام الانترنت وتسهيل سبل وصول المواطنين اليه، مؤكداً على استمرار العمل على رفع كفاءة الانترنت والامر الذي اثمر عن تضاعف سرعات الانترنت خلال العامين الماضيين لتصل إلى 44.7 ميجابت في الثانية في يوليو 2021 مقارنة ب 15 ميجابت في الثانية نوفمبر عام 2019 طبقا لمؤشر اوكلا ookla speedtest العالمي لقياس سرعات الانترنت. موضحا انه تم طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها لتقديم خدمات المحمول في مصر بنهاية عام 2020 وذلك في اطار جهود تعزيز سرعة شبكات الجيل الرابع.

وأشار الدكتور عمرو طلعت الى انه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لربط المنازل بشبكة الألياف الضوئية في 4500 قرية خلال ثلاث سنوات لخدمة أكثر من 58 مليون مواطن وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت ان الحكومة قد اطلقت عدد من المبادرات لاعداد الكفاءات الرقمية لتلبية احتياجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ،لافتاً الى انه من ابرز هذه المبادرات مبادرة مستقبلنا رقمي التي تحظى على رعاية الدولة ويتم تقديمها بالمجان بهدف صقل مهارات الشباب في مجال العمل الحر والحصول على فرص عمل متميزة في سوق العمل العالمي، مؤكداً على تضاعف ميزانية التدريب التقني 22 مرة خلال 3 سنوات، وزيادة اعداد المتدربين 50 ضعفًا لتصل إلى 200 ألف متدرب بنهاية العام المالي الحالي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشغل المركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارات في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في ضوء تضاعف حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مصر والذي بلغ اكثر 390 مليون دولار خلال الارباع الثلاث الأولى من العام الحالي، موضحا ابرز جهود الدولة لدعم منظومة الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال التي تنفذها مصر على مدار السنوات الخمس المقبلة، ومنها نشر مراكز ابداع مصر الرقمية CREATIVA والتي تعد منظومة كاملة لرعاية رواد الأعمال من خلال توفير سبل الاحتضان ومسرعات أعمال والتدريب والمساندة في الوصول إلى التمويل، حيث تم انشاء 7 مراكز في عدد من المحافظات وجاري العمل في انشاء 10 مراكز اخرين.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت انه يتم حاليًا توجيه استثمارات ضخمة للبحث والتطوير وتقديم فرص تدريب وتعلم مكثفة وبناء شراكات فاعلة على المستوى الدولي بهدف تكوين قاعدة من الخبراء في مجال التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء للتصدي التحديات التي تواجه المجتمع المصري.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى حجم الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي في اطار استراتيجية مصر الرقمية حيث تم اطلاق الى ما يقرب من 100 خدمة على منصة مصر الرقمية، منوهاً بان الجائحة قد ساهمت بشكل إيجابيا في زيادة اقبال المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية.