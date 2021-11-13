مجموعة الخليج للتأمين الكويتية تصدر أول سندات في قطاع التأمين بقيمة 60 مليون دينار

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سي إن بي سي _ كشفت مجموعة الخليج للتأمين، الكويتية عن الإصدار الناجح بقيمة 60 مليون دينار كويتي لسندات دائمة ومساندة من ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، مما يشكل أول اصدار للمجموعة في أسواق رأسمال الدين.
وقد اجتذب الإصدار عدداً كبيراً من المؤسسات المحلية والمستثمرين المؤهلين وفاق الطلب إجمالي مبلغ الطرح في فترة قصيرة.
وفاق الطلب على السندات إجمالي مبلغ الطرح في فترة قصيرة، مما يدل على المتانة المالية لمجموعة الخليج للتأمين.
وقد قامت كامكو إنفست بدور مدير الإصدار ومستشار الهيكلة لإصدار مجموعة الخليج للتأمين.
يذكر أن إصدار السندات تم على شريحتين، شريحة المعدل الثابت بفائدة بنسبة 4.5% وشريحة المعدل المتغير بفائدة بمعدل 2.75% فوق سعر خصم بنك الكويت المركزي.
وقد منحت وكالة ستاندرد أند بورز السندات تصنيفاً “BBB+”، والتي سيتم اعتبارها بالكامل كجزء من رأس المال المتاح عند احتساب هامش الملاءة المالية للمجموعة.
يذكر أن مجموعة الخليج للتأمين لديه تصنيف “A” من قبل وكالة ستاندرد أند بورز و “A (ممتاز)” من وكالة “إيه أم بست” و “A3” من وكالة موديز.
ويعد هذأ أول إصدار للسندات من قبل شركة تأمين محلية وأول إصدار سندات دائمة (perpetual) مقومة بالدينار الكويتي.
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