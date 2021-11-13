شركة الأولى تعتزم زيادة رأسمال التعمير للتأجير التمويلي إلى 300 مليون جنيه

بكر بهجت _ تعتزم شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى” المساهمة في زيادة رأسمال شركة التعمير للتأجير التمويلى إلى 300 مليون جنيه، مقابل 170 مليون جنيه.

وتأتي تلك الخطوة تأكيدا لما نشرته بوابة دوت الخليج جورنال في سبتمبر الماضي، عن دراسة شركة الأولى للتأجير التمويلي زيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة لتوفير سيولة تمكنها من التوسع في خدمات التأجير التمويلي، وذلك بدلا من إجراء عملية التوريق التي كان مقررا تنفيذها من خلال شركة التعمير للتوريق العقاري.

وفي بيان للشركة، قال أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى، إن الشركة تعتزم الاستمرار فى الاستثمار فى الشركات الناجحة مثل شركة التعمير للتأجير، وبحيث تظل الشركة تحتفظ بنفس النسبة 90%، كما تعتزم المشاركة فى زيادة رأسمال شركة التعمير للتطوير العقاري.

اوضح أن الشركة تساهم فى شركة التعمير للتأجير التمويلى بنسبة 90 %، وتساهم فى شركة التعمير للتطوير العقارى بنسبة 94% وهناك مساهمات فى شركات أخرى بنسب أقل مثل شركة إسكان للتأمين والتعمير للتوريق.

وحول استراتيجية شركة الأولى للتمويل العقاري أوضح أيمن عبد الحميد أن الشركة تستهدف أن تظل في صدارة الشركات بسوق التمويل العقاري، وذلك من خلال الحفاظ على الإنجازات التى حققتها الشركة والعمل على تقديم أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء ومواجهة المنافسة بالسوق.

وأضاف أن الأصول العقارية للشركة منقسمة لأصول مملوكة للشركة مثل الفروع وأصول آلت ملكيتها للشركة من عملائها المتعثرين، ويوجد نحو 20 حالة تعثر تم تسويتها مع العملاء بسداد عينى بما قيمته 30 مليون جنيه.

وتابع أن هناك نظام لبيع الأصول التى آلت ملكيتها للبنك من خلال مزاد علنى أو عن طريق الإعلان عنها بالصحف، ويتم ذلك مرتين كل عام.

وأوضح أن الشركة لديها عدد كبير من العملاء ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى من محدودي الدخل، بنحو 8000 عميل، مشيراً إلى أن الشركة تتيح لهؤلاء العملاء ضمن المشروع القومى للإسكان سداد الأقساط عن طريق المحافظ الإلكترونية.