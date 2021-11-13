محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء المنطقة اللوجستية 99landmark بإستثمارات مليار جنيه

إسلام سالم _ تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأعمال الجارية بالمنطقة التجارية اللوجستية والخدمية 99landmark والمقامة على مساحة 10 آلاف متر بجوار الشركة المصرية للتنمية السياحية” المصرية بلازا” بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية مليار جنيه، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركة ناينتي ناين للتطوير العقاري المطور التجاري للمشروع.

أكد محافظ الشرقية، على الشركة المنفذة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع وتحقيق نسب تنفيذ متقدمة لإسراع دخول المشروع الخدمة ليعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة، مشيرا الي أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الإقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد التقى بالدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الجهاز بالقاهرة، الأسبوع الماضي، ولمتابعة آخر المستجدات بالمشروعات التجارية المشتركة، والمُقامة بالمحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين.

شوقي: إنشاء المشروع على مساحة 10 آلاف متر بالتعاون مع محافظة الشرقية وجهاز تنمية التجارة الداخلية

وقدم المهنس علاء شوقى، رئيس مجلس إدارة شركة ناينتي ناين للتطوير العقاري، شرحا تفصيليا لمحافظ الشرقية ومرافقوه عن المشروع وتمت الإشارة إلى أن المشروع يضم جراج متعدد الطوابق بنظام smart parking من دورين علي مساحة 10 آلاف متر ويعد أول جراج هيدروليكي متعدد الطوابق من نوعه بالزقازيق يسع 860 سيارة والدور الأول يضم سلسله تجارية ضخمه كما يضم 2 صيدلية و 2 بنك واكثر من 20 محل تجاري علي وجهه رئيسية تمتد لنحو 160 متر والدور الأول العلوي يتكون من سوق مخصص لمحال بيع الذهب والازياء والموضة.

وتابع شوقي، أن الدور الثاني سيتم تخصيصه للترفيه حيث يضم 6 قاعات سينما وعدد من المحال التجارية والسطح يتكون من منطقة خضراء مفتوحه تمتد لمسافة 3000 متر وتضم نافورات راقصه وصالات رياضية ومطاعم وكافيهات، والدور الثالث يتكون من ساحة مخصصة للفود كورت والتي تضم سلسله من أشهر البراندات العالمية بالإضافة لمنطقة مخصصة للأطفال مؤمنه بالكامل ومصممة طبقا للمقاييس العالمية علي مساحة ضخمه تصل إلى 2000 متر وصالة بولينج.

وأوضح، أن المشروع يضم منطقة طبية تتكون من طابقين وتشمل أكثر من 150 عياده تصلح لكافة الأنشطة والتخصصات الطبية وبمساحات تتراوح من 48 وحتي 150 متر والمنطقة الفندقية عباره عن جزء مخصص للقطاع الفندقي يضم 70 غرف فندقية مزودة بخدمات مخصصة تشمل مطاعم خاص وصالات رياضية.

وقال المهندس سيد سعد، عضو مجلس الإدارة بالشركة، أن مشروع نينتي لاند مارك يعد أضخم مشروع تجاري ترفيهي ستشهده محافظة الشرقية، وبالتحديد مدينة الزقازيق الفترة المقبلة لأنه يضم أكبر تجمع تجاري إداري طبي فندقي بالإضافة إلى جراج سيارات متعدد الطوابق لتسهيل عملية المرور بشارع طلبة عويضة احد اشهر الشوارع بمدينة الزقازيق.

وأوضح المهندس هانى خليل عضو مجلس الادارة، أن الحلم أصبح حقيقة لسكان مدينة الزقازيق بتوفر أكبر تجمع تجاري اداري طبي بهذه المواصفات، وذلك بعد توفر أكبر مشروع لوجيستي تجاري طبي على مساحة 10 آلاف متر بالتعاون مع محافظة الشرقية وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

إنشاء سوق تجاري لضم تجار الذهب في مكان واحد بالمنطقة اللوجستية

وأشار الدكتور محمد بدوى عضو مجلس الادارة، إلي أن المشروع سيعمل على حل أزمة المرور من خلال جراج متعدد السيارات، وسيكون هناك أكبر سوق تجاري لضم تجار الذهب في مكان واحد ، ويوفر المشروع حجز عيادات أو مكاتب أو محلات بانظمة سداد مختلفة للراغبين في الاستثمار من ابناء محافظة الشرقية أو من المحافظات المجاورة.