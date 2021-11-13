إيرادات موانئ أبوظبي ترتفع 22% إلى 2.8 مليار درهم خلال 9 أشهر من العام

سي إن بي سي _ سجلت مجموعة موانئ أبوظبي معدل نمو في العائدات بلغ 22% لتصل إلى نحو 2.8 مليار درهم، للأشهر التسعة الأولى من 2021 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي حققت 2.295 مليار درهم ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة في أحجام المناولة، والتنويع في قطاعات أعمال جديدة، وإبرام شراكات جديدة.

كما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الفترة لتصل إلى 1.161 مليار درهم من 1.018 مليار درهم محققة نموا بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل النمو الملموس في غالبية أعمال القطاعات التابعة للمجموعة.

وعلى صعيد البضائع العامة، نمت الأحجام التي تمت مناولتها إلى 37 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 من 22 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما شهدت المناطق الصناعية تأجير مساحات بلغت نحو 2.7 مليون متر مربع خلال نفس الفترة ما يعكس التعافي العالمي الملموس من تبعات جائحة كوفيد-19 على الرغم من بعض العقبات التي لا تزال تواجهها سلسلة التوريد العالمية.

كما سجلت أحجام الحاويات التي تمت مناولتها زيادة لتصل إلى 2.47 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالرقم السابق المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 2.42 مليون حاوية نمطية على الرغم من بعض القيود التي لا يزال يشهدها قطاع الشحن والحاويات العالمي.