جولدن هاوس تطلق مشروع ريو كومبليكس القاهرة الجديدة باستثمارات 600 مليون جنيه

دوت الخليج – أطلقت شركة جولدن هاوس للاستثمار العقاري مشروع «ريو كومبليكس» بمدينة بالقاهرة الجديدة، بنشاط إداري تجاري طبي، باستثمارات 600 مليون جنيه.

وقال هادي شندي، رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان، إن المشروع يقام على مساحة 1600 متر مربع ويضم نحو 4600 متر مساحة بيعيه بإجمالي 108 وحدات متنوعة.

وأوضح أن مدينة القاهرة الجديدة “تشهد طلبا متزايدا على المشروعات بأنشطة خدمية لما تضمنه من عائد استثماري كبير في ظل ارتفاع معدل الاشغال بالمدينة ونقص المعروض من المشروعات التجارية والإدارية والطبية”.

وأضاف أن وحدات مشروع «ريو كومبليكس» بمساحات متنوعة تلبي متطلبات الأنشطة المختلفة وتبدأ من 31 مترا مربعا.

وينفذ المشروع على مرحلة واحدة، وبدأت الشركة الإنشاءات ضمن خطتها للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني، ومن المقرر افتتاحه في منتصف 2023.

وأطلقت الشركة مؤخرا المرحلة الثالثة من مشروعها روزس بالعاصمة الإدارية، وذلك عقب الانتهاء من تسويق المرحلتين الأولى والثانية بالمشروع “خلال وقت قياسي”، وهو مشروع سكني يقع على مساحة 22 فدان، بمنطقة “مميزة” في الحي السكني R8.

وقال شندي إن شركة جولدن هاوس وضعت خطة توسعية خلال الفترة المقبلة تضمن التركيز على تنفيذ مشروعاتها الحالية إلى جانب تنمية عدد من المشروعات بأنشطة متنوعة في “أماكن مميزة” تلبي متطلبات عملائها لتحتل الشركة “مكانة مميزة بالسوق العقارية المصرية”.