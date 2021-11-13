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قمة المناخ تنشر مسودات اتفاقات وتبقي على صيغة المطالبة بخفض الوقود الأحفوري

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سي إن بي سي – نشرت قمة الأمم المتحدة للمناخ عددا من مسودات اتفاقات جديدة، اليوم السبت، وأبقت على الإشارة إلى الدول لتعزيز تعهداتها المتعلقة بالمناخ في 2022، والخفض التدريجي للدعم المقدم إلى الوقود الأحفوري الملوث للبيئة، الأمر الذي انتقدته بعض البلدان.

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كما حثت مسودات الاتفاقات البلدان الثرية على مضاعفة تمويل التكيف مع المناخ بحلول 2025 مقارنة بمستويات 2019.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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