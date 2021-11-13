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المغرب يفرض فحوصا إضافية بالمطارات مع زيادة إصابات أوروبا

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سكاي نيوز عربية – قالت الحكومة المغربية، يوم السبت، إنها ستجري اختبارات سريعة متعلقة بفيروس كورونا للركاب الذين يصلون إلى مطاراتها وموانئها، وستمنع دخول أي زائر تأتي نتيجة فحوصه إيجابية.

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وأضافت في بيان أن هذا الإجراء، الذي يعزز مطلبا قائما بوجود إثبات لنتيجة اختبار سلبية قبل 48 ساعة من القدوم إلى المغرب، يهدف إلى حماية البلاد وسط زيادة الإصابات في أوروبا.

وقالت الحكومة إن من ستأتي نتيجة فحوصهم إيجابية سيتم ترحيلهم، على نفقة شركة الطيران التي جلبتهم إلى البلاد، ما لم تكن لديهم وثائق إقامة دائمة.

ويجب أن يحمل المسافرون الذين يزورون المغرب دليلا على تلقيهم لقاحا مضادا للفيروس، والذي صار إلزاميا لدخول الأماكن العامة في المغرب الذي حصل ما يزيد على نصف سكانه على التطعيم.

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ويوم الأربعاء الماضي، أنهت البلاد حظر تجول ليليّا بهدف مكافحة كوفيد-19 فرضته في مارس 2020 بعد انخفاض الإصابات من ذروة الصيف.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 123 يوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 948157 حالة.

كما سجل المغرب ثلاث وفيات جديدة، وهو نفس العدد المسجل يوم الجمعة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 14740.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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