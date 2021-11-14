الأمين العام للأمم المتحدة بعد اتفاق كوب 26: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة

سكاي نيوز عربية – حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن “الكارثة المناخية لا تزال ماثلة”، رغم التوصل الى اتفاق في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 26″، السبت، للمناخ في مدينة جلاسكو.

واعتبر جوتيريش في بيان أن المؤتمر انتهى بـ”خطوات إلى الأمام مرحب بها، لكن ذلك ليس كافيا”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة غادر جلاسكو متوجها إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وإذ عدد الأهداف “التي لم نبلغها خلال هذا المؤتمر”، تطرق جوتيريش خصوصا إلى “إنهاء الإعفاءات على مصادر الطاقة الأحفورية والاستغناء عن الفحم وفرض ضريبة على الكربون”، إضافة إلى تأمين المساعدة المالية للدول الأشد فقرا.

وأضاف في بيانه أن “النصوص التي تم تبنيها هي تسوية. إنها تعكس المصالح والوضع والتناقضات وحال الإرادة السياسية الراهنة في العالم. (…) المؤسف أن الإرادة السياسية المشتركة لم تكن كافية لتجاوز التناقضات العميقة”.

وتابع جوتيريش: “حان الوقت للانتقال إلى أسلوب (الطوارئ)”، ملاحظا أن الالتزامات الراهنة للحد من الانبعاثات لا تتيح الحفاظ على الهدف الذي حدده اتفاق باريس من ناحية احتواء الاحتباس الحراري “إلى ما دون” درجتين مئويتين، مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية