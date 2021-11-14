مال وأعمال

التنمية الصناعية تبدأ تلقي العروض لمزايدة رخص الحديد خلال 10 أيام

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بكر بهجت _ تبدأ هيئة التنمية الصناعية بعد 10 أيام في تلقي عروض الشركات الراغبة في الحصول على رخص الحديد التي تم طرح كراسات الشروط الخاصة بها الأسبوع الماضي، وفق اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن يجري سحب الكراسة من قبل الشركات للتعرف على الشروط اللازمة للحصول عليها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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