مال وأعمال

أيمن عصام: فودافون مصر تقدمت لتنظيم الاتصالات بطلب الموافقة على تغيير هيكل الملكية

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دوت الخليج _ قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية في فودافون مصر، إن الشركة تقدمت مساء الأربعاء الماضي إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بطلب موافقته على تغيير هيكل ملكية فودافون مصر، وفقًا للعرض المعلن من فودافون العالمية بنقل ملكية حصتها إلى شركة فوداكوم الجنوب إفريقية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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