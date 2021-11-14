أيمن عصام: فودافون مصر تقدمت لتنظيم الاتصالات بطلب الموافقة على تغيير هيكل الملكية

دوت الخليج _ قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية في فودافون مصر، إن الشركة تقدمت مساء الأربعاء الماضي إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بطلب موافقته على تغيير هيكل ملكية فودافون مصر، وفقًا للعرض المعلن من فودافون العالمية بنقل ملكية حصتها إلى شركة فوداكوم الجنوب إفريقية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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