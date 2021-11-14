مصادر: لا عوائق أمام صفقة فودافون – فوداكوم

رضوى إبراهيم _ قالت مصادر وثيقة الصلة بملف صفقة نقل حصة فوادفون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة فوداكوم جنوب الإفريقية، إنه لا توجد أي عوائق محلية تجاه تنفيذ الصفقة، في ظل معالجة اتفاقية المساهمين المعدلة قبل عدة أشهر بين المصرية وفودافون العالمية جميع خيارات التعامل مع تغيرات نقل الملكية، ومنح حقوق للمصرية تسمح لها بمختلف خيارات التعامل مع حصتها البالغة 45% من فوافون مصر. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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