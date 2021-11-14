دانة غاز الإماراتية تحقق أرباحا بقيمة 514 مليون درهم في الربع الثالث

سي ان بي سي _ تحولت دانة غاز الإماراتية إلى الربحية في الربع الثالث من العام الجاري محققة أرباحا بلغت 514 مليون درهم مقارنة بخسائر كانت قد تكبدتها الشركة في الربع المماثل من العام الماضي تجاوزت مليار درهم.

هذا وارتفعت إيرادات الشركة في الربع ذاته بنسبة بنحو 46% على أساس سنوي لتصل إلى 432 مليون درهم.

وتجاوزت أرباح دانة غاز في 9 أشهر من 2021 المليار درهم.

هذا واقترح مجلس إدارة الشركة زيادة توزيعات الأرباح النقدية السنوية بنسبة 27%.