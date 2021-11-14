شركة الأولى تعتزم ضخ 117 مليون جنيه في رأسمال التعمير للتأجير التمويلي

بكر بهجت _ تعتزم شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» ضخ 117 مليون جنيه لزيادة رأسمال شركة التعمير للتأجير التمويلى إلى 300 مليون جنيه، وفق أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى، مشيرًا إلى أن الشركة ستحتفظ بحصتها في الشركة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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