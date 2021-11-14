النساجون الشرقيون للسجاد تحقق 960.2 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 960.246 مليون جنيه مقابل 607.904 مليون جنيه بالفترة المقارنة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعد صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 8.397.289 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 6.666.718 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 6.989.558 مليار جنيه، مقابل 5.840.721 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وقفز مجمل الربح في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 1.407.730 مليار جنيه مقابل 825.996 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وسجل نصيب السهم الأساسي في الأرباح 1.24 جنيه مقابل 0.9 جنيه بالفترة المقارنة في عام 2020.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفع صافي الأرباح إلى 822.001 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 596.267 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 3.153.423 مليار جنيه مقابل 2.419.46 مليار جنيه بالفترة المناظرة.