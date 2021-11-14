المصرية للدواجن تحقق 19.02 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ تحولت شركة المصرية للدواجن إلى الربحية إلى أول 9 أشهر من العام الجاري وحققت صافي أرباح مجمعة بقيمة 19.017 مليون جنيه، مقابل 2.585 مليون جنيه خسائر بالفترة المناظرة.

وتراجعت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 1.625 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.977 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفضت تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 1.598 مليون جنيه، مقابل 2.918 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وحققت مجمل ربح في أول 9 أشهر من العام الجاري بقيمة 26.749 ألف جنيه مقابل 58.375 ألف جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 20.435 مليون جنيه في أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 3.853 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفضت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 1.625 مليون جنيه مقابل 2.977 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.