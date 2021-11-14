مدار تطور 40% من مشروع أزهى بالعين السخنة بتكلفة 3.5 مليار جنيه

بكر بهجت _ انتهت شركة مدار للتطوير العقاري من تنمية ما يقرب من 40% بمشروع أزهى الذي تقيمه في العين السخنة، من خلال ضخ نحو 3.5 مليار جنيه في الأعمال الإنشائية التي تجري بالمشروع، وفق جاسر بهجت الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المباشرة التي سيتم ضخها في المشروع تقدر بنحو 6 مليارات جنيه على مدار فترة المشروع. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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