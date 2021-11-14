مال وأعمال

مدار تطور 40% من مشروع أزهى بالعين السخنة بتكلفة 3.5 مليار جنيه

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بكر بهجت _ انتهت شركة مدار للتطوير العقاري من تنمية ما يقرب من 40% بمشروع أزهى الذي تقيمه في العين السخنة، من خلال ضخ نحو 3.5 مليار جنيه في الأعمال الإنشائية التي تجري بالمشروع، وفق جاسر بهجت الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المباشرة التي سيتم ضخها في المشروع تقدر بنحو 6 مليارات جنيه على مدار فترة المشروع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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