مارجينز توجه 400 مليون جنيه لإنشاءات زيا بالعاصمة الإدارية العام المقبل

بكر بهجت _ تعتزم مجموعة مارجينز للتطوير العقاري وإدارة المشروعات، ضخ استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه في أعمال الإنشاءات الخاصة بمشروع «زيا»، الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أشرف شاهين رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لإنهاء ما يقرب من 50% من إنشاءات المشروع بنهاية العام المقبل، على أن يتم الانتهاء منه بالكامل وتسليمه بنهاية عام 2023. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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