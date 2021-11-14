إي فاينانس تحقق 374.8 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 374.829 مليون جنيه مقابل 277.263 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفزت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.299.604 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 816.595 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت تكلفة الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 687.448 مليون جنيه مقابل 398.126 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 612.156 مليون جنيه، مقابل 418.468 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وحققت أرباح تشغيل خلال نفس الفترة بقيمة 472.413 مليون جنيه مقابل 321.361 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وسجل نصيب السهم الأساسي في الأرباح 0.24 جنيه مقابل 0.17 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.