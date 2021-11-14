إيوان تنهي تنفيذ 80% من 3 مشروعات في غرب القاهرة

بكر بهجت _ أكد وليد مختار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنمية، أن الشركة تضع ملف الإنشاءات على رأس اهتماماتها في ظل الزيادة المستمرة بأسعار مواد البناء، لإنجاز أكبر قدر ممكن من الإنشاءات خلال فترة قصيرة بمختلف المشروعات التي تعمل عليها، موضحًا أن الشركة انتهجت تلك الاستراتيجية منذ عدة أعوام، ما ساهم في وصول نسب التنفيذ إلى معدلات قياسية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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