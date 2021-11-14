طلعت مصطفى القابضة تحقق مبيعات بأكثر من 27.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر و15% نموا بالأرباح المجمعة

رنا ممدوح _ حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مبيعات بأكثر من 27.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل مبلغ 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 127%، ورفعت توقعاتها من المبيعات إلى 30 مليار جنيه عن السنة المالية 2021.

وسجلت المجموعة وفقا لبيانها المرسلة للبورصة اليوم، حتى نهاية سبتمبر الماضي رصيد مبيعات فعلية غير مثبتة بلغ 63.3 مليار جنيه مقابل مبلغ 49.8 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية، مما يعزز من وضوح رؤية إيرادات وأرباح الشركة على المدى المتوسط والتي سيتم إثباتها كإيرادات وأرباح خلال فترة الخمس سنوات المقبلة.

وبلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 حوالي 11.31 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 10.41 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو 9% ويرجع ذلك إلى استمرار الآداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة في إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 1.69 مليار جنيه تقريبا خلال التسعة أشهر من عام 2021 مقابل 1.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 15%.

وبلغ صافي الربح مجموعة طلعت مصطفى القابضة المستقلة خلال النصف الأول من عام 2021 مبلغ 148.6 مليون جنيه مقارنة بحوالي 100 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 49%.