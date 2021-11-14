البورصة تصعد بصورة طفيفة بداية التعاملات وأحجام التداولات تسجل 137.7 مليون جنيه

رنا ممدوح _ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19%، ليتداول عند مستوى 11593 نقطة.

وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.34%، ليتداول عند مستوى 53.06 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.28% و 0.2% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 137.677 مليون جنيه على 166 شركة من خلال 6.949 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 42 شركة مقابل تراجع 11 شركة في حين لم تتغير أسعار 113 شركة.

واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.121 مليون جنيه، وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 2.589 مليون جنيه، منها 2.551 مليون جنيه للأفراد، و38.277 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 532.267 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 18.18 مليون جنيه، مقابل 17.647 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة 35.51 41.83 17.80 الشمس للإسكان والتعمير 6.84 7.24 5.85 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 16.55 17.46 5.50 مصر بني سويف للأسمنت 26.99 28.26 4.71 الدلتا للسكر 13.53 14.09 4.14

الأسهم الأكثر انخفاضا