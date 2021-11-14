دومتي تحقق 19.9 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، صافي أرباح مجمعة بقيمة 19.917 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 105.098 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعدت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.273.091 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.179.8 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 1.777.388 مليار جنيه مقابل 1.649.026 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وانخفض مجمل الربح في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 495.703 مليون جنيه مقابل 530.773 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 77.792 مليون جنيه مقابل 185.346 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وسجل نصيب السهم الأساسي والمخفض في الأرباح الخاصة بمساهمي الشركة الأم 0.06 جنيه مقابل 0.302 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة إلى 9.212 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 94.266 مليون جنيه بالفترة المناظرة.