البنك التجاري الدولي يحقق 9.9 مليار جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ حقق البنك التجاري الدولي CIB صافي أرباح مجمعة بقيمة 9.877.295 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 7.346.392 مليار جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ الاعتبار حقوق الأقلية.

وسجل صافي الدخل من العائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، مبلغ 18.154.629 مليار جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.840.224 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 32.654.016 مليار جنيه مقابل 31.521.368 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 14.499.387 مليار جنيه مقابل 12.681.144 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وسجلت ربحية السهم الأساسي 4.44 جنيه مقابل 3.34 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، صعد صافي ربح البنك إلى 9.894.685 مليار جنيه في الفترة يناير – سبتمبر مقابل 7.395.567 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وسجل صافي الدخل من العائد مبلغ 18.105.601 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 18.832.889 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وعلّق حسين أباظة الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي- مصر CIB، عن تلك النتائج قائلا” نحن فخورون بما حققناه من نجاحات وإنجازات بالرغم من التحديات التى حفزت البنك على الإسراع في تنفيذ استراتيجيتنا “.

وأشار أباظة إلي أن تلك النتائج خير دليل على عمق التوجه الاستراتيجي للبنك وقدرة إدارته التنفيذية علي تفعيل تلك الاستراتيجية علي أرض الواقع عبر كافة القنوات بدءاً من الفروع والمنصات الرقمية وصولاً إلى مختلف إدارات البنك، مشيراً إلى أن البنك استطاع تحقيق نمو قوي ومضى بخطى ثابته، ما عكسته مؤشرات الاداء المالي على مدار الفترة الماضية.

وأضاف أباظة : “نتطلع و نطمح للمزيد من النمو و التطوير على صعيد كافة الخدمات التى يقدمها البنك لعملائه و تحسين مستويات كفاءتها لنتمكن مواصلة الخطط التوسعية وزيادة قاعدة العملاء مع تحقيق قيمة مستدامة وخدمة المجتمع بالاتساق مع رؤية مصر وتوجهات البنك المركزي المصري.”

ملخص-نتائج-ممارسة-النشاط-القوائم-المالية-المستقلة٣٠-سبتمبر-٢٠٢١