البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المرخص به إلى 100 مليار جنيه

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB في جلسته المنعقدة الخميس الماضي على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه والعرض على البنك المركزي المصري المصري للحصول على موافقته قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية.
واعتمد المجلس وفقا لبيان البنك المرسل للبورصة اليوم، نموذج الإفصاح المخصص لذلك، وفوض المجلس المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب في إجراء أيه تعديلات على تقرير الإفصاح وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وحقق البنك التجاري الدولي CIB صافي أرباح مجمعة بقيمة 9.877.295 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 7.346.392 مليار جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ الاعتبار حقوق الأقلية.
وسجل صافي الدخل من العائد مبلغ 18.154.629 مليار جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.840.224 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
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