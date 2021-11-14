مصر للأسمنت – قنا تحقق 122.1 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

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رنا ممدوح _ ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركة مصر للأسمنت – قنا في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 122.067 مليون جنيه مقابل 39.195 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وصعد صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.896.839 مليار جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر مقابل 1.843.707 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وانخفضت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 1.541.370 مليار جنيه مقابل 1.577.629 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وصعد مجمل الربح في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 355.468 مليون جنيه مقابل 266.078 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، قفز صافي أرباح الشركة إلى 80.771 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 45.155 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وارتفع صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 934.680 مليون جنيه مقابل 826.327 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
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