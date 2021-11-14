عامر جروب تسجل 81% نموا بالإيرادات المجمعة في 9 أشهر وتحقق 188 مليون جنيه صافي أرباح

رنا ممدوح _ ارتفعت الإيرادات المجمعة لمجموعة عامر القابضة عامر جروب خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 81%، إلى 1.621 مليار جنيه مقابل 898 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2021.

وأوضحت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن قطاع الاستثمار العقاري يمثل 74% من إجمالي الإيرادات، وجاء قطاع نادي إجازات بورتو بنسبة 8% وقطاع المطاعم بنسبة 8% من الإجمالي، وباقي النسبة وقدرها 10% فقد تحققت من الأنشطة الأخرى للمجموعة.

وارتفع صافي الأرباح المجمعة للمجموعة وفقا لما هو موضح بالقوائم المالية المرفقة خلال التسعة أشهر من العام الجاري، حيث بلغت 188 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت المجموعة نمو أرباحها المجموعة إلى تسليم المرحلة الأولى لمشروع بورتو سعيد.

وارتفع هامش مجمل الربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 47% من إجمالي الإيرادات وذلك بقارق ثمان نقاط عن هامش مجمل الربح المحقق خلال نفس الفترة من عام 2020 والذي يبلغ 39%.

وارتفعت تكلفة التمويل خلال التسعة أشهر من عام 2021 إلى 220 مليون جنيه مقابل 47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت المجموعة أسباب ارتفاع تكلفة التمويل إلى قيام بعض الشركات التابعة للمجموعة بإصدار سندات توريق لمحفظتها بمبلغ 607 جنيه، حيث تم اثبات جميع مصروفات التوريق خلال التسعة أشهر من العام 2021.

وبلغت القروض والتسهيلات في 30 سبتمبر الماضي مبلغ 922 مليون جنيه مقابل 818 مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى حاجة شركات المجموعة لتمويل مشروعات جديدة في قطاع الاستثمار العقاري.

وبلغ معدل صافي الدين إلى إجمالي حقوق الملكية 49%، وبلغت أرصدة الحاجزين والتعاقدات العقارية المتبقية مبلغ 4.7 مليار جنيه في 30 سبتمبر الماضي مقابل 4.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.

ووفقا للبيان تعكف شركات المجموعة على الانتهاء من تسليمها للاعتراف بها كإيرادات خلال الأعوام القادمة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجع صافي أرباح عامر جروب إلى 17.080 مليون جنيه في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 38.570 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وسجلت ربحية السهم من الأرباح 0.014 جنيه مقابل 0.032 بالفترة المماثلة العام الماضي.