المالية والصناعية المصرية تحقق 169.1 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركة المالية والصناعية المصرية خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، ليصل إلى 169.091 مليون جنيه مقابل 82.791 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفز صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.853.479 مليار جنيه في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 952.152 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 1.329.554 مليار جنيه مقابل 614.317 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح في أول تسعة أشهر من العام الجاري إلى 523.925 مليون جنيه مقابل 327.835 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت نتائج أنشطة التشغيل خلال نفس الفترة إلى 279.701 مليون جنيه مقابل 193.270 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.