العربية للأسمنت تسجل 23.2 مليون جنيه خسائر مجمعة في 9 أشهر

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الخسائر المجمعة لشركة العربية للأسمنت خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي إلى 23.216 مليون جنيه مقابل 39.771 مليون جنيه خسائر بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفضت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.624.784 مليار جنيه في الفترة يناير – سبتمبر 2021 مقابل 1.925.004 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 1.582.731 مليار جنيه مقابل 1.873.487 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح في أول تسعة أشهر من العام الجاري إلى 60.053 مليون جنيه مقابل 51.517 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، انخفضت خسائر الشركة إلى 24.532 مليون جنيه في الفترة يناير – سبتمبر 2021 مقابل 38.25 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 1.568.15 مليار جنيه مقابل 1.871.71 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.