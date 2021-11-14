أحمد أبو السعد: عدم الإلمام الجيد بالإصلاحات الضريبية وراء الجدل القائم

رنا ممدوح _ قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن هناك حالة جدل لدى البعض بعد إقرار بعض الإصلاحات الضريبية التي أقرتها الحكومة الأربعاء الماضي، نتيجة عدم الإلمام بكل البنود المعلنة بشكل واضح. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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