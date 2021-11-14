مال وأعمال

إيهاب رشاد: آليات تحصيل الضريبة.. تساؤل ينتظر الإجابة

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رنا ممدوح _ قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة الأربعاء الماضي لم تجب عن بعض تساؤلات المستثمرين، ومنها التساؤل حول آليات تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي تم إسنادها إلى شركة مصر للمقاصة للقيد والإيداع والمركزي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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