إيهاب رشاد: آليات تحصيل الضريبة.. تساؤل ينتظر الإجابة

رنا ممدوح _ قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة الأربعاء الماضي لم تجب عن بعض تساؤلات المستثمرين، ومنها التساؤل حول آليات تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي تم إسنادها إلى شركة مصر للمقاصة للقيد والإيداع والمركزي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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