بورتو جروب تحقق 90.98 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة بقيمة 90.975 مليون جنيه، في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 8.621 مليون جنيه خسائر بالفترة المناظرة.

وقفزت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.011.641 مليار جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 668.192 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 308.905 مليون جنيه مقابل 208.792 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت خسائر المجموعة إلى 19.527 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 10.933 مليون جنيه بالفترة المقارنة.