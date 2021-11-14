- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ حققت مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة بقيمة 90.975 مليون جنيه، في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 8.621 مليون جنيه خسائر بالفترة المناظرة.
وقفزت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.011.641 مليار جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 668.192 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 308.905 مليون جنيه مقابل 208.792 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت خسائر المجموعة إلى 19.527 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 10.933 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورتو جروب تحقق 90.98 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.