البورصة تتلقى جرعة جديدة من المحفزات الحكومية

رنا ممدوح _ تلقت سوق المال الأربعاء الماضي الجرعة الثانية من المحفزات الحكومية لدعم البورصة وتشجيع الاستثمار، وانطلقت القرارات بتحديد مصير نهائي لملف الضرائب متضمنة بندين هامين، وهما إلغاء ضريبة الدمغة وإقرار تطبيق الأرباح الرأسمالية بداية من العام القادم. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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