بورتو جروب توافق على دراسة طرح شريحة من أسهم إحدى شركاتها بالبورصة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب في جلسته المنعقدة الخميس الماضي على المقترح المقدم من العضو المنتدب ( الرئيس التنفيذي) للمجموعة بشأن دراسة إمكانية طرح شريحة من أسهم إحدى الشركات التابعة للمجموعة في البورصة المصرية الرئيسية.

وكلف المجلس وفقا لبيان المجموعة المرسل للبورصة اليوم إدارة الشركة ببحث كافة السبل المتعلقة بالموضوع وإعداد الدراسة اللازمة لذلك.

وحققت مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة بقيمة 90.975 مليون جنيه، في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 8.621 مليون جنيه خسائر بالفترة المناظرة.

وقفزت الإيرادات، إلى 1.011.641 مليار جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 668.192 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 308.905 مليون جنيه مقابل 208.792 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت خسائر المجموعة إلى 19.527 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 10.933 مليون جنيه بالفترة المقارنة.