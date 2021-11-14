شريف الصياد: وقف استيراد مكونات التوك توك سيتيح فرصا واعدة لوسائل تنقل غير تقليدية

شاهندة إبراهيم _ أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو، على أن توجه الدولة الحالي سيتيح فرصًا جيدة للغاية لانتشار وسائل التنقل صغيرة الحجم، فضلًا عن العجلات التي تعمل بالكهرباء نظرًا لأنها وسيلة انتقال آمنة جدًّا وزهيدة التكاليف مع عدم تلويثها البيئة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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