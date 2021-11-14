علاء صلاح: البدائل المقترحة لإحلال التوك توك ما زالت مفتوحة

شاهندة إبراهيم _ قال المهندس علاء صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير بشأن التوك توك يستهدف وقف استيراد المكونات فقط في الوقت الراهن. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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