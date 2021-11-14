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علاء صلاح: البدائل المقترحة لإحلال التوك توك ما زالت مفتوحة

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شاهندة إبراهيم _ قال المهندس علاء صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير بشأن التوك توك يستهدف وقف استيراد المكونات فقط في الوقت الراهن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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