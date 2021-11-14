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عمرو سليمان: الأمل تدرس إدخال خطوط لإنتاج الميني فان

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شاهندة إبراهيم _ كشف عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج، عن أن شركته تدرس إضافة خطوط إنتاج جديدة لعربات الميني فان، ويأتي ذلك في ضوء توجه الدولة لإحلال المركبات ذات العجلات الثلاث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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