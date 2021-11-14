خالد سعد: الفروق الجوهرية بين التوك توك والميني فان قد تعوق التنفيذ

شاهندة إبراهيم _ وصف المهندس خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية وكلاء بريليانس وميكروباص جنباي، قرار حظر استيراد المكونات الأساسية لتصنيع المركبات ذات العجلات الثلاث ومن ثم استبدالها بسيارة ميني فان آمنة وفق خطط الدولة، بأنه عملية صعبة للغاية تحتاج إلى دراسة متأنية وإدراك الفرق بين طبيعة عملاء ومستهلكي كل من الوسيلتين. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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