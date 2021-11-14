ملف.. وقف استيراد مكونات التوك توك يحفز المنافسة على إيجاد البديل

شاهندة إبراهيم _ تفاعل قطاع التجميع والتصنيع المحلي للسيارات ومكوناتها بشكل سريع، مع القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة، بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات العجلات الثلاث «التوك توك»، وتشمل القاعدة والشاسية والمحرك. واعتبرت الكيانات الصناعية المعنية هذا القرار خطوة أولى تستلزم عدة خطوات أخرى في المسار الصحيح، لتوقف تصنيع التوك توك نهائيًّا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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